Названы главные ожидания украинцев от нового президента

Украинцы в первую очередь ожидают от нового президента мер по снижению тарифов на коммунальные услуги. Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС).

Респондентам был задан вопрос «Что вы хотели бы, чтобы следующий президент сделал в свои первые 100 дней?». Из предложенного в опросе списка украинцы могли выбрать только три варианта ответа. Вариант ответа о снижении стоимости коммунальных услуг выбрали 39,1 процента прошедших опрос граждан.

На втором месте в рейтинге ожиданий — внесение в Верховную Раду законопроекта о снятии неприкосновенности с депутатов, президента и судей. Такого шага от будущего главы государства ждут 35,5 процента украинцев. 32,4 процента респондентов надеются, что новый президент инициирует или ускорит ход расследований по самым резонансным коррупционным делам.

Материалы по теме «Фашистская оккупация краше москальской» На Западной Украине любят Бандеру и хвалят Третий рейх. Там снова проголосуют за Порошенко

В пятерку самых популярных возможных мер также вошли ответы «начать переговоры с Россией» (23,3 процента) и «снизить зарплату топ-чиновникам» (18,4 процента). Еще 16,4 процента украинцев надеются, что новый президент начнет переговоры с ЕС и США по вопросам Донбасса и Крыма. Все остальные варианты ответов, среди которых ускорение расследования преступлений против Майдана, арест российских активов на Украине, реформирование антикоррупционных органов и так далее, выбрали менее 10 процентов респондентов.

Самым непопулярным ответом стал «начать переговоры о вступлении в ЕС». На такие шаги со стороны нового президента надеются лишь 3,3 процента украинцев.

18 апреля социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты последнего соцопроса перед вторым туром выборов. Из представленных в нем данных следует, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского собираются поддержать 73 процента украинцев, а действующего президента Петра Порошенко — только 27 процентов.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля. Лидером первого тура, прошедшего 31 марта, стал Зеленский, набравший 30,24 процента голосов. Порошенко занял второе место с 15,95 процента голосов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!