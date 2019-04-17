Нашлось объяснение завышенным рейтингам Порошенко

Данные телефонного опроса, свидетельствующие о поддержке действующего президента Петра Порошенко 40 процентами украинцев, не являются точными. Об этом заявил заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий в интервью «Громадьске».

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«Телефонные опросы являются неточными, поскольку телефоны имеют более состоятельные люди, которые будут голосовать за Порошенко», — рассказал он. По словам Грушецкого, минимальная погрешность телефонного опроса составляет 5-6 процентов. Он добавил, что КМИС не планировал публиковать результаты этого исследования.

На данные телефонного опроса КМИС Порошенко сослался в эфире канала «112 Украина». Украинский лидер заявил, что его планируют поддержать 40 процентов избирателей.

По данным опроса КМИС, проведенного методом личного интервью, рейтинг Порошенко составляет 25 процентов, у его конкурента Владимира Зеленского — 72 процента. Такой большой разрыв в рейтингах социологи объяснили тем, что Зеленского планирует поддержать большая часть электората экс-премьера Юлии Тимошенко и депутата Верховной Рады Юрия Бойко, которые заняли в первом туре выборов третье и четвертое места соответственно.

Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. Лидером первого тура, прошедшего 31 марта, стал Зеленский, набравший 30,24 процента голосов. Порошенко занял второе место с 15,95 процента голосов.

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