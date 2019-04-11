Появились первые рейтинги Порошенко и Зеленского перед вторым туром выборов

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский по рейтингам популярности опережает действующего главу государства Петра Порошенко почти на 30 процентов. Об этом свидетельствует мониторинг электоральных настроений украинцев, подготовленный социологической службой «Рейтинг».

Около 51 процента опрошенных сообщили, что готовы голосовать за Зеленского во втором туре. Он опережает Порошенко во всех возрастных группах и лидирует по популярности среди жителей востока, юга и центра страны. За Порошенко собирается голосовать 21 процент избирателей. 18 процентов не определились, еще 10 не намерены идти на выборы.

Среди тех, кто уже определился с выбором, доля поддерживающих Зеленского еще выше — 71 процент против 29 процентов у Порошенко.

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При этом социологи отмечают рост протестного голосования среди электората обоих кандидатов. Среди избирателей Зеленского 57 процентов готовы поддержать именно его, остальные 43 процента голосуют против Порошенко, этот показатель вырос почти на 10 процентов по сравнению с февралем. 66 процентов из общего числа участников опроса выразили мнение, что избиратели Зеленского своим выбором показывают недовольство ситуацией в стране, а не голосуют за личность.

Среди избирателей Порошенко 22 процента голосуют против Зеленского, в феврале этот показатель составлял 12 процентов. Кроме того, еще около 40 процентов поддерживающих действующего президента страны таким образом выражают негатив по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Лидер гонки Зеленский набрал более 30 процентов голосов, результат Порошенко составил около 16 процентов. Оба они не набрали необходимого для победы большинства в 50 процентов плюс еще один голос и прошли во второй тур, который состоится 21 апреля. Окончательные итоги выборов объявят до 1 мая.

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