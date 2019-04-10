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Глава МВД Украины пошел против решения Порошенко

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Арсен Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил против решения президента Петра Порошенко принудительно уволить главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова. Об этом министр сообщил «Украинской правде».

Аваков заявил, что Степанова уволили по политическим мотивам, и счел решение президента «негосударственным». «Он (глава Одесской области — прим. «Ленты.ру») противодействовал фальсификации, противодействовал "сетке" (системе подкупа избирателей — прим. «Лента.ру») — его увольняют», — подчеркнул он.

Кабмин принял решение об увольнении чиновника на заседании в среду, 10 апреля.

Как сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в администрации Одесской области, Степанов отстранился от президентской программы социальной помощи населению. Программу должны были реализовать в марте, на эти цели выделялось 90 миллионов гривен.

По словам собеседников издания, в районные центры и управления соцзащиты Одесской области поступила информация, что там будут раздавать материальную помощь. Однако население так и не получило денег, что сильно ударило по популярности Порошенко. «Степанов, понимая, что у президента мало шансов победить, решил отстраниться от реализации сомнительных с точки зрения закона схем», — сказал источник, не уточнив официальных причин срыва программы.

Помимо этого, бывший губернатор открыто признавал, что много лет дружит со своим предшественником Игорем Палицей. Тот в свою очередь является бизнес-партнером Игоря Коломойского, с которым у Порошенко долгий конфликт. Так, действующий президент обвиняет бизнесмена в финансировании своих политических противников из желания отомстить за национализацию «Приватбанка» в 2016 году. Перед первым туром президентских выборов на Украине профайл Коломойского появился на сайте «Миротворец», занимающемся сбором информации о «врагах Украины».

Указ об отставке главы Одесской области был опубликован 6 апреля. Степанов отказался покидать свой пост, указав, что данное решение президента не было согласовано с правительством и нарушает закон. Он также рассказал, что за день до этого Порошенко в личной беседе просил его написать заявление по собственному желанию.

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