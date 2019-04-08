Украинский губернатор отказался увольняться по указу Порошенко

Глава Одесской областной администрации Максим Степанов отказался покидать свой пост, несмотря на указ президента Украины Петра Порошенко о его отстранении. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Глава региона заявил, что указ не соответствует конституции, а президент превысил свои полномочия, поскольку руководителя местной администрации можно снять с должности только после согласования с кабмином.

Приказ Порошенко об отстранении главы Одесской области вступил в силу 6 апреля. Другим указом он возложил обязанности руководителя администрации на Сергея Паращенко, первого заместителя уволенного чиновника.

Степанов подчеркнул, что днем ранее, 5 апреля, у него состоялся разговор с Порошенко, когда глава государства находился с визитом в Одессе. Во время беседы Степанову предложили уволиться по собственному желанию. «Я отказался от этого предложения, поскольку у меня не существует собственного желания писать заявление», — подчеркнул он.

В правительстве Украины заявили, что не принимали решения об отставке Степанова. Об этом сообщил министр кабмина Александр Саенко.

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