Уволенный по звонку вице-президента США генпрокурор Украины вел дело его сына

Виктор Шокин, уволенный с поста генпрокурора Украины после вмешательства бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, вел расследование в отношении его сына. Об этом сообщает The Hill.

Неназванные украинские чиновники рассказали изданию, что Хантер Байден получал миллионы долларов от украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings в период, когда его отец выполнял функции спецпредставителя США по Украине.

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Согласно материалам расследования Генпрокуратуры Украины, переданным The Hill украинскими источниками, бенефициаром Burisma являлась компания Хантера Байдена и его бизнес-партнера Девона Арчера Rosemont Seneca Partners LLC. Отчеты американских банков, оказавшиеся в распоряжении издания, показывают, что принадлежащая сыну бывшего вице-президента США компания регулярно получала крупные суммы от Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го. Размеры переводов достигали или превышали 166 тысяч долларов в месяц.

Сам Шокин рассказал, что в рамках расследования планировал допросы членов правления Burisma, в том числе и Байдена-младшего. Он отказался уточнять детали или рассказывать о собранных по делу доказательствах.

24 января 2018 года Джозеф Байден рассказал, как в 2016 году после его вмешательства уволили генпрокурора Украины. По его словам, он от имени тогдашнего президента США Барака Обамы позвонил украинскому лидеру Петру Порошенко и пригрозил не предоставлять Киеву кредитные гарантии на миллиард долларов. В итоге Шокин потерял место спустя шесть часов после звонка. Свои действия Байден объяснил «взволнованностью из-за регресса в борьбе с коррупцией в Киеве».

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