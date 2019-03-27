Соратника Трампа заподозрили в получении миллионов долларов от Януковича

Бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт через офшорные компании мог нелегально получать деньги от экс-президента Украины Виктора Януковича. Для этого использовался счет в литовском отделении шведского банка Swedbank. Об этом говорится в совместном расследовании литовского портала 15min.lt и шведского телеканала SVT.

Сообщается, что в 2012 году Манафорт получил на свой счет на Кипре около миллиона долларов от компании Inlord Sales, зарегистрированной в Великобритании. Деньги, в свою очередь, поступили на два счета Inlord Sales (в Латвии и Литве) из действовавшей в Литве офшорной компании Vega Holding.

SVT утверждает, что связанная с Манафортом компания получила от Vega Holding несколько десятков миллионов долларов. 15min.lt предполагает, что литовский счет Inlord Sales мог действовать в банке Ukio bankas (прекратившем свое существование в 2013 году). На этот счет в 2011 году Vega Holding перевела 25,2 миллиона долларов. У Vega Holding, в свою очередь, в течение 10 лет (с 2004 по 2014 год) был счет в литовском отделении Swedbank.

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В февральском расследовании SVT утверждалось, что Янукович, занимавший пост президента Украины с 2010 по 2014 год, использовал Swedbank для вывода денег из страны. Уточняется, что с помощью шведского банка из страны были выведены как минимум 3,6 миллиона долларов. Руководство Swedbank узнало о счетах, связанных с Януковичем, только в 2017 году, после запроса со стороны украинских следователей.

Американский политтехнолог Пол Манафорт консультировал Виктора Януковича и возглавляемую им Партию регионов с 2004 года. Работать на Украине Манафорт продолжал и после свержения и бегства Януковича в Россию — его офис закрылся только весной 2016 года. Тогда же он приступил к работе с Дональдом Трампом, заявившим о своих намерениях стать президентом США.

В августе 2016 года Манафорт после публикации о том, что он мог в период с 2007 по 2012 год нелегально получить от Януковича и Партии регионов несколько миллионов долларов незарегистрированных наличных платежей, покинул пост главы избирательного штаба Трампа.

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