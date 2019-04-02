Министр обороны Украины уволился, вернулся и получил два миллиона гривен

Министр обороны Украины Степан Полторак задекларировал доходы за 2018 год в 3,4 миллиона гривен (8,2 миллиона рублей).

Полторак получил 1,1 миллиона гривен зарплаты (2,6 миллиона рублей) и 1,9 миллиона гривен выплат при увольнении с воинской службы (4,5 миллиона рублей). Также министр обороны получил около 30 тысяч гривен пенсии (почти 70 тысяч рублей), более 223 тысяч гонораров (около 540 тысяч рублей) и более 120 тысяч гривен процентов (290 тысяч рублей).

Наличными семья Полторака хранит свыше 260 тысяч долларов (почти 17 миллионов рублей), а на банковских счетах — более 95 тысяч долларов (более шести миллионов рублей).

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Собственного жилья чиновник не имеет. Он арендует номер в отельном комплексе у Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Украины площадью 41,65 квадратных метра и задекларировал право пользования в связи с регистрацией места жительства на квартиру в Киеве площадью 90,7 квадратных метра.

В октябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко уволил Полторака с военной службы. Он продолжил занимать пост министра обороны, но уже в гражданском статусе в связи с требованиями закона о национальной безопасности и стандартами НАТО.

В России в отношении Полторака возбуждено несколько уголовных дел. Следствие заявляло, что министр отдавал «преступные приказы» об артиллерийских обстрелах гражданских объектов на территории самопровозглашенных республик Донбасса.

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