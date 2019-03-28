Олигарх Коломойский попал на «Миротворец» как враг Украины

В базе данных украинского сайта «Миротворец», занимающегося публикацией информации о «врагах Украины», появился профайл олигарха Игоря Коломойского. Страница с его данными доступна жителям всех стран, кроме России.

В вину Коломойскому ставится «нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран», «сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни на Украине», «манипуляция общественно значимой информацией» и «организация распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале».

«Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений», — добавляют авторы ресурса.

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Как отмечается, олигарх обладает гражданством трех государств — Украины, Израиля и Кипра (об этом сам Коломойский говорил еще в 2014 году). «А в конституции написано, что запрещено двойное гражданство. А тройное — не запрещено», — высказывался по этому поводу он.

Также «Миротворец» напоминает, что Коломойского обвиняли в незаконном выводе двух миллиардов долларов из Приватбанка и продаже топлива Вооруженным силам Украины по завышенным ценам. Припомнили ему и то, что в новогоднюю ночь на принадлежащем Коломойскому телеканале «1+1» в полночь было показано обращение Владимира Зеленского (в котором он заявил о своих президентских амбициях), а не действующего президента Украины Петра Порошенко, речь которого была пущена позже.

Кроме того, в вину олигарху поставили «распространение заведомо неправдивой информации», под которой понимается сюжет «1+1», где прозвучали обвинения в причастности Порошенко к гибели его родного брата Михаила в автокатастрофе в 1997 году.

25 марта Порошенко подал на «1+1» в суд. На следующий день украинский лидер объяснил, что Коломойский перешел «красную линию». «Я никогда не судился с журналистами и сейчас не собираюсь этого делать. Я принял решение подать иск против канала, и это — элемент защиты украинского государства от посягательств самого большого олигарха-беглеца, который сейчас сидит за границей (осенью 2018 года Коломойский рассказывал, что проживает в Израиле — прим. «Ленты.ру») и думает, что ниточками он будет управлять украинскими марионетками. Мы точно должны это остановить, и ничего у вас не получится», — обратился Порошенко к Коломойскому.

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