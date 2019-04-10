Порошенко вслед за Зеленским собрался к Макрону

Действующий президент Украины поедет в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом заявил представитель его штаба Олег Медведев в среду, 10 апреля, передает «Украинская правда».

По его словам, Порошенко прибудет к французскому лидеру в пятницу, 12 апреля, в тот же день, когда запланирован визит второго кандидата в президенты Владимира Зеленского в Париж. «Мне известно о том, что Зеленский поедет к Макрону. По дипломатическим каналам французы координировались в этом вопросе с украинской стороной», — сказал Медведев.

Представитель штаба Порошенко рассказал, как он отреагировал на поездку Зеленского во Францию. Действующий президент Украины считает, что его сопернику, профессиональному артисту, было бы полезным окунуться в мир реальной политики и начать получать хоть какой-то опыт.

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Ранее 10 апреля в штабе Зеленского заявили изданию Liga.net, что готовят визиты не только к Макрону, но и к канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту США Дональду Трампу. Кандидат в президенты Украины в случае избрания намерен пригласить Лондон и Вашингтон присоединиться к нормандскому формату переговоров по Донбассу, а также наладить прямые переговоры с Россией при участии международных партнеров.

При этом Зеленский хотел бы отстранить от переговорного процесса пророссийского политика, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В свою очередь тот заявил, что отстранить его невозможно, поскольку он налаживает контакты между Киевом и Москвой и участвует в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу по просьбе президента и своей инициативе.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Во второй тур, запланированный на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов и действующий глава государства Петр Порошенко, набравший почти вдвое меньше.

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