Порошенко сдал тесты на наркотики и алкоголь второй раз за неделю

Президент Украины Петр Порошенко сдал анализы на алкоголь и наркотики экспертам VADA (Добровольной антидопинговой ассоциации). Об этом украинский лидер сообщил в своем Twitter-аккаунте.
Порошенко заявил, что тест на наркотики — не прихоть, а необходимая процедура, чтобы народ мог доверять будущему главе государства. Он отметил, что его оппонент по президентской гонке Владимир Зеленский в этот раз не явился сдавать анализы. По мнению Порошенко, «чистоту» кандидатов нужно подтвердить в независимых международных организациях, и это условие должны выполнить оба участника предвыборной гонки.
«Не надо позорить Украину, надо прийти, сдать тесты признанной международной ассоциации и завершить процедуру, ведь это — вопрос национальной безопасности. А в вопросах национальной безопасности и защите интересов страны компромиссов нет и быть не может», — заключил Порошенко.
7 апреля стало известно, что Порошенко согласился сдать повторный допинг-тест международным экспертам, однако ожидалось, что для взятия анализов прибудут специалисты WADA (Всемирного антидопингового агентства).
Порошенко и Зеленский уже сдавали анализы 5 апреля. Действующий глава государства сделал это в медицинском пункте на стадионе «Олимпийский», где оба кандидата, как ожидается, проведут дебаты, а Зеленский — в одной из частных клиник Киева, принадлежащей его другу. В результате оба кандидата оказались «чисты».
Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По итогам обработки всех бюллетеней Зеленский обошел Порошенко практически в два раза (30,24 процента голосов против 15,95 процента). Второй тур выборов назначен на 21 апреля.