Кличко посмеялся над кустарными анализами Зеленского и Порошенко

Бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко назвал смешными результаты анализов, которые предоставили кандидаты в президенты страны Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

Он подчеркнул, что невозможно провести допинг-тест менее чем за 24 часа, сославшись на точку зрения экспертов Всемирного антидопингового агентства.

«Я, как спортсмен, прошедший 30-летний путь и сдавший сотни таких анализов, знаю, что, после сдачи анализов крови или урины, на протяжении пары часов нельзя выложить это в соцсетях и показать: я чистый», — отметил Кличко.

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По мнению украинского боксера, кандидаты в президенты воспользовались «кустарными методами сдачи анализов». Он предложил оплатить профессиональную процедуру сдачи анализов. Кличко также призвал Зеленского и Порошенко не обманывать граждан страны, чтобы «граждане Украины, имели чистого президента, не только в моче и крови, а самое главное в мыслях».

Порошенко и Зеленский сдали анализы утром 5 апреля. Экспертизу провели по требованию артиста, который и вызвал оппонента на дебаты на «Олимпийском», главной спортивной арене страны. Тесты не выявили запрещенных субстанций в анализах двух кандидатов.