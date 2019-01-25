Кличко-старший потешил брата своим английским

Украинское издание «Буквы» опубликовало в своем Instagram видеозапись части выступления мэра Киева Виталия Кличко в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, где тот, рассуждая о диджитализации украинской столицы, пытается выговорить слово digitalization.

Сам материал редакция снабдила подписью «классика жанра».

Попытка киевского градоначальника произнести digitalization рассмешила его младшего брата, бывшего чемпиона мира по боксу Владимира Кличко. Журналист «Би-би-си» Эндрю Нил, также принимавший участие в дискуссии, сохранил невозмутимость. «Тяжело сказать, тяжело сделать», — сказал он после того, как Кличко-старший справился со словом.

Материалы по теме «На понятном для людей языке» Собрание мыслей и фраз мэра Киева Виталия Кличко

На прошлогоднем Всемирном экономическом форуме киевский мэр коснулся темы своего косноязычия. «Мне могут говорить, что я не Цицерон, не очень красиво говорю. Но мне все равно на оценки того, как я говорю. Главное — как оценивают то, что я делаю. Важен результат дел, а не слов», — сказал тогда Кличко.

Занимающий с 2014 года должность мэра Киева Виталий Кличко известен своими высказываниями, которые неоднократно становились предметом обсуждения. В частности, ему принадлежат следующие фразы: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать», «Знаете, не в километрах расстояние измеряется», «Если человек одел форму СС, то есть он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя» и «У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров и которых назначить невозможно. Не знаю почему».

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!