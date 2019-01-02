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Кличко не поверил о пьяном Порошенко под столом и пожаловался на скучную жизнь

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Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) в новогоднюю ночь дозвонились до мэра Киева Виталия Кличко. Разговор опубликован на YouTube-канале Кузнецова.

Представившись премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, пранкеры заявили, что «они тут пьяного Петра Алексеевича [Порошенко] из-под стола вытаскивают». После затянувшейся паузы повеселевший градоначальник пожелал Вовану и Лексусу удачи в Новом году, а также попросил «побольше разводить людей, и чтобы все велись, потому что без вас жизнь, честно говоря, скучна».

Также Кличко повосторгался качеством розыгрышей Вована и Лексуса. Он вспомнил их беседу о Евровидении-2017 в декабре 2016 года, когда он не сумел распознать обман. Тогда он заявил «продюсеру конкурса Ула Сану», что не стоит беспокоиться о безопасности в Киеве. По его словам, нападение украинских националистов на посольство России в столице Украины в сентябре того года было только «политической демонстрацией».

В декабре 2017 года пранкеры разыграли президента Украины Петра Порошенко. В конце беседы Лексус решил «раскрыть» себя вопросом о том, что Порошенко много пьет, и запивает настойку боярышника горилкой. Реакция президента оказалась спокойной, он послал пранкера в задницу, и услышав пожелание отправиться туда же, повесил трубку.

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