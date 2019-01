Кличко рассказал о «сексуальности и вожделенности» Украины

Брат мэра Киева Виталия Кличко бывший боксер Владимир Кличко необычным образом решил привлечь иностранных инвесторов на Украину. Выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе он рассказал о «сексуальности и вожделенности» страны. Запись выступления доступна в официальном YouTube-канале Украинского дома.

«We are sexy and everybody wants us («Мы привлекательны и все нас хотят» — прим. «Ленты.ру»)», — заявил брат мэра Киева, рассказывая, что на протяжении всей истории Украины страну пытались захватить многочисленные народы: от поляков и венгров, до шведов и монголов.

Таким образом Кличко хотел сообщить о том, что вкладывать инвестиции в Украину по-прежнему выгодно. У нее есть успешные проекты, например, предприятие по производству самых больших в мире самолетов «Антонов», а также плодородные земли, которые и были причиной конфликтов с историческими соседями.

«Мы преследуем функцию объединения и выступаем в качестве моста. Вероятно, люди — это самое ценное, что Украина может дать этому миру», — заявил спортсмен и призвал всех подумать о его предложении.

Мэр Киева Виталий Кличко, который также участвовал в панельной дискуссии, отметил, что не намерен баллотироваться в президенты Украины, а планирует сосредоточиться на улучшении жизни киевлян. По словам градоначальника, его головная боль — это строительство метро, которого ждут жители города. Он надеется, что за второй срок на посту сможет реализовать ранее поставленные задачи.

