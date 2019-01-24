Чубайс заявил о мировом кризисе либерализма

Мир сейчас переживает кризис либерализма, следствием которого, в частности, стала деглобализация, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс, выступая на деловом завтраке Сбербанка на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает ТАСС.

Чубайс заявил, что жизни миллионов людей радикально изменятся. «Все зло глобализации уже увидели, добро не очень заметили, а зло деглобализации еще предстоит увидеть», — пообещал он.

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Он заметил, что человечество еще не поняло, что такое деглобализация и какие последствия она может вызвать. Пока самым глобальным ее проявлением стал выход Великобритании из Евросоюза (Brexit), но это, возможно, только начало, отметил глава «Роснано».

Это не первое заявление главы «Роснано» о конце привычного мирового порядка. В 2017 году он заявлял, что участники экономического форума в Давосе в ужасе из-за «глобальной политической катастрофы» и конца привычного мирового порядка. Страх, чувствующийся у абсолютного большинства участников, он связал с опасениями, что система в целом переживает кризис.

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