Россия решила бойкотировать Давос

Фонд «Росконгресс» отказался проводить в Давосе проект «Русский дом» из-за запрета на участие ряда российских бизнесменов во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), сообщается в официальном заявлении фонда.

«Росконгресс» напомнил, что впервые о том, что российские представители власти и госкомпании могут проигнорировать ВЭФ, сообщил 13 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев.

Так он ответил на заявление организаторов форума в Давосе о том, что участие некоторых российских бизнесменов было бы нежелательно. Сообщалось, что речь идет об Олеге Дерипаске, Викторе Вексельберге и Андрее Костине, которым фактически запретили посещать ВЭФ.

По сообщению фонда, многие представители российского и международного бизнеса заявили, что не планируют участвовать ВЭФ из-за «явной претенциозности руководства». «Текущие разногласия не могут способствовать созданию площадки для эффективного и плодотворного диалога представителей разных стран в Давосе», — говорится в заявлении.

В ноябре о бойкоте ВЭФ сообщил глава «Роснано» Анатолий Чубайс. По его словам, в отношении Дерипаски и Вексельберга нарушены принципы частной собственности и презумпции невиновности.

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