Чубайс заговорил о коррупции

Глава «Роснано» и бывший вице-премьер Анатолий Чубайс считает, что коррупцию в России не получится победить только за счет цифровизации экономики. Об этом он рассказал в эфире канала «Россия 1», его слова приводит ТАСС.

Чубайс прокомментировал недавнее заявление главы Сбербанка Германа Грефа, назвавшего цифровизацию экономики главным условием победы над коррупцией в стране.

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По словам главы «Роснано», в таком подходе «есть содержание», поскольку отказ от излишней забюрократизированности государственных услуг действительно приводит к снижению уровня коррупции.

«Но, к сожалению, я не до конца с ним соглашусь, потому что в моем понимании глубина залегания этой проблемы, уровень разложения экономики (...) гораздо глубже, чем то, что можно просто исправить с помощью цифровизации», — отметил Чубайс.

По его мнению, цифровизация важна и полезна, но ее невозможно рассматривать в качестве «панацеи от всех наших бед».

16 января глава Сбербанка Герман Греф заявил, что цифровизация экономики является главным способом борьбы с коррупцией в России.

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