Глава Сбербанка назвал единственный способ победить коррупцию

Цифровизация российской экономики является единственно возможным способом победить коррупцию в стране, заявил глава Сбербанка Герман Греф, которого цитирует ТАСС.

«Если будет прозрачная процессная деятельность, положенная в цифру, и с доступом рынка к этой информации, и когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом, и выложена оценка этого решения, коррупция начнет исчезать как явление. Я другого способа борьбы с коррупцией не вижу, кроме как цифровизация», — сказал Греф.

Также он назвал одно из главных препятствий экономического развития в современном мире — экспертные советы. «Министерства будут бороться за это точно так же. Они будут обосновывать это государственной безопасностью, государственными интересами, возможностями государства проводить свою независимую политику», — отметил глава Сбербанка.

По его словам, чрезмерная практика создания экспертных советов в разных отраслях экономики приводит к построению закрытой системы, в которой различные министерства и ведомства будут играть слишком большую роль.

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