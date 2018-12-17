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Восемь российских депутатов попытались скрыть доходы и лишились мандатов

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В Омской области восемь муниципальных депутатов лишились мандатов из-за того, что не отчитались в срок о своих доходах и имуществе за 2017 год, говорится на сайте региональной прокуратуры в понедельник, 17 декабря.

«Указанное свидетельствует о нарушении названными лицами требований законодательства о противодействии коррупции», — отмечено в тексте.

Решение о досрочном прекращении депутатских полномочий приняли на заседаниях коллеги парламентариев.

Судя по изложенному в сообщении, первыми на попытку скрыть информацию о накоплениях обратили внимание сотрудники надзорного ведомства. Они написали об этом председателям представительных органов шести муниципальных районов, в которых работают вызвавшие подозрения народные избранники.

В сентябре в Госдуме упразднили комиссию по контролю за доходами парламентариев, возглавляемую депутатом Натальей Поклонской, и передали ее полномочия комиссии по этике. В ответ Поклонская заявила, что постарается «отследить судьбу всех кейсов, которые были собраны мной».

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