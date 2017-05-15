Четырех кузбасских депутатов лишили мандатов за сокрытие доходов

Кемеровский областной суд по требованию прокуратуры обязал досрочно прекратить полномочия четырех депутатов местных законодательных органов, не предоставивших сведения о доходах и имуществе супругов за 2015 год. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства области в понедельник, 15 мая.

Нарушение антикоррупционного законодательства было выявлено в ходе проверки. Выяснилось, что в установленный законом срок информацию не предоставили два депутата Промышленновского района и два — Промышленновского городского поселения.

Прокуратура внесла председателям Советов народных депутатов представления с требованием устранить нарушения, однако предписание не было выполнено. В связи с этим районный прокурор обратился в Промышленновский районный суд, который удовлетворил требования надзорного ведомства, пояснили в ведомстве.

Ответчики подали жалобы, однако Кемеровский областной суд оставил решение первой инстанции в силе.

14 апреля Тамбовская областная дума лишила мандата депутата Романа Худякова за непредоставление декларации о доходах. Парламентарий, в свою очередь, пояснил, что не смог отчитаться в положенный по закону срок из-за болезни.

С 2010 года российские чиновники и парламентарии обязаны ежегодно предоставлять декларацию о собственных доходах и доходах членов их семей.