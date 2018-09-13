Поклонская лишилась поста в Госдуме

Комитет Госдумы по регламенту упразднил комиссию по контролю за доходами, которую возглавляла депутат Наталья Поклонская, сообщила председатель думского комитета Ольга Севастьянова. Ее цитирует «Русская служба Би-би-си» в четверг, 13 сентября.

Севастьянова уточнила, что комиссия по контролю за сведениями о доходах парламентариев будет объединена с комиссией по этике. По ее словам, это преобразование рассматривалось еще с начала года.

Объединенная комиссия будет заниматься всеми вопросами, которыми ведали обе комиссии, а также всем, что связано с досрочным прекращением полномочий депутатов, добавила она.

«Кто будет возглавлять комиссию — не могу сказать о персоналиях. Могу сказать о том, что, так как в соответствии с "пакетным соглашением" обе эти комиссии возглавляют представители "Единой России", соответственно, "Единая Россия" и будет вносить кандидатуру по председателю [новой комиссии]», — пояснила Савастьянова.

Поклонская голосовала против правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста, который Госдума 19 июля одобрила в первом чтении. После обращения президента России Владимира Путина к нации, в ходе которого он объявил о смягчении пенсионной реформы, Поклонская написала на своей странице в социальной сети, что поступила по совести.

В настоящее время на сайте нижней палаты парламента содержится информация, что Поклонская является членом комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, председателем комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

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