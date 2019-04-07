Порошенко решил сдать допинг-тест WADA по совету Кличко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов повторно пройти тесты на алкоголь и наркотики. Об этом он заявил в эфире телеканала Украина, передает РИА Новости.

Украинский лидер прислушался к словам бывшего чемпиона мира по боксу Владимира Кличко, который ранее посмеялся над кустарными анализами Зеленского и Порошенко. «Да уж, если бы так спортсмены сдавали тесты на допинг, то были бы все суперменами», — написал тот в своем Facebook и порекомендовал обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), чтобы пройти тест по репутационно проверенному методу.

Порошенко отметил, что благодарен за совет спортсмена и сдаст тест сразу после прибытия экспертов WADA.

Порошенко и его оппонент, лидер президентской гонки Владимир Зеленский сдали анализы утром 5 апреля. Действующий глава государства сделал это в медицинском пункте на стадионе «Олимпийский», где оба кандидата, как ожидается, проведут дебаты, а Зеленский — в одной из частных клиник Киева, принадлежащей его другу. В результате оба кандидата оказались «чисты».

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По итогам обработки всех бюллетеней Зеленский обошел Порошенко практически в два раза (30,24 процента голосов против 15,95 процента). Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

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