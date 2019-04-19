Зеленский порассуждал о запрете въезда российских артистов на Украину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к запрету на въезд в страну российским артистам. Об этом он сообщил в интервью «РБК-Украина».

По словам Зеленского, киевские власти должны запрещать гастроли на территории страны исполнителям из России избирательно. Изначально Украина соответствующий запрет, потому что «была информационная война, очень сложная, однозначно», подчеркнул лидер президентской гонки.

Он отметил, что многие российские артисты превратились в политиков, в частности актеры Иван Охлобыстин или Михаил Пореченков. «Мало того, поехали на Донбасс, стреляли по нашим пацанам. Это катастрофа. (...) Эти люди уже не артисты. Им, конечно, не должен быть разрешен въезд в Украину», — заметил Зеленский.

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В то же время необходимо пересмотреть условия посещения Украины для тех деятелей культуры, которые придерживаются проукраинской позиции и называют Кремль «агрессором», например для музыканта Андрея Макаревича и актрисы Лии Ахеджаковой.

«Мы знакомы [с Макаревичем] очень близко и много раз встречались, и говорили про Украину. И, честно говоря, могли с ним выпить по рюмке коньяка. Ну как мы можем запрещать таким парням въезд?» — задался вопросом политик.

В конце марта между Зеленским и Пореченковым и Охлобыстиным возник конфликт из-за выпущенных артистами шуточных роликов в поддержку шоумена в президентской гонке. В частности, актеры предположили, что украинский политик пересмотрит решение о въезде на Украину для российских артистов. Зеленский не оценил видео и назвал артистов идиотами, с чем Охлобыстин согласился.

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