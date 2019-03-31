Пореченков ответил на оскорбления Зеленского

Российский актер Михаил Пореченков, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, считает, что у того пропало чувство юмора. Об этом он сказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор!» — заявил артист, предсказав, что Зеленский «скоро станет унылым президентом».

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Пореченков с другим российским актером Иваном Охлобыстиным 29 марта записали несколько роликов в поддержку Зеленского, в которых обменивались такими фразами, как «Крым наш!», «Слава Украине!» и «Все наше!» Кандидат в президенты, комментируя это, открестился от поддержки двух артистов и назвал их идиотами.

На проходящем 31 марта первом туре президентских выборов Зеленский, по данным неофициальных экзитполов, лидирует, ему прочат не менее 26,8 процента голосов. Более достоверные сведения будут обнародованы после 20:00 по местному времени (совпадает с московским), когда в стране закроются избирательные участки.

Пореченкову и Охлобыстину, по данным агентства УНН, запрещен въезд на Украину. Аналогичные меры в отношении них приняты в Латвии.

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