Украина заявила о попытках России остановить едущих на выборы крымчан

Госпогранслужба Украины заявила, что российские пограничники не выпускают из Крыма выезжающих на выборы украинских граждан. Об этом рассказал пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, сообщается на сайте МВД Украины.

«Мы получили информацию, что пограничники страны-оккупанта (Украина считает Крым своей территорией, оккупированной Россией — прим. «Ленты.ру») останавливают украинцев, которые едут на материк, спрашивают у них цель поездки», — пояснил он.

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По словам Слободяна, неизвестно, как российские пограничники поступают с заявившими о желании проголосовать на выборах президента Украины. Однако «с большой долей вероятности можно предположить, что они не дают проголосовать», подчеркнул представитель Госпогранслужбы.

Как передает радиостанция «Говорит Москва» из Крыма, на границе нет очередей на выезд с территории полуострова, число покидающих его людей не превышает обычные показатели. Жители Крыма, отправляющиеся на Украину, сообщают, что планируют решить свои дела в понедельник, 1 апреля, или направляются в гости к родственникам. Основная часть пассажиропотока через пункт пропуска «Армянск», напротив, идет с Украины.

Выборы президента Украины проходят 31 марта. Согласно последним официальным рейтингам кандидатов, опубликованным 28 марта, наибольшей поддержкой определившегося с выбором населения пользовался артист Владимир Зеленский. Действующий глава государства Петр Порошенко либо поровну делил второе-третье место с бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко, либо проигрывал ей с небольшим отрывом.

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