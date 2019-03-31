На выборах президента Украины зафиксировали сотни нарушений за полдня

МВД Украины зафиксировало более 500 нарушений на выборах президента страны к середине дня. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте силового ведомства.

По данным на 14:00 местного времени (совпадает с московским), всего было подано 522 заявления о нарушениях, большинство которых фиксируется на востоке страны, юге и в центре. Наиболее спокойно голосование проходит на западе Украины.

Лидерами по количеству жалоб стали Киев (64 нарушения), Донецкая область (52 случая) и Днепропетровская (41 инцидент). В Сумской, Полтавской, Одесской и Харьковской областях отмечено 30 и более нарушений, в Луганской и Киевской — более 20. Заявители сообщают о незаконной агитации (47 случаев), фотографировании с бюллетенями (42 случая), порче бумаг (16 случаев), также поступили жалобы на 17 попыток подкупа избирателей и 6 попыток вынести бюллетень из избирательного участка.

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По итогам заявлений возбуждено восемь уголовных производств в Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Николаевской и Черниговской областях. Три дела заведены по статье «Нарушение тайны голосования», два — из-за фальсификации документов, по одному делу открыто по фактам препятствования исполнению выборного законодательства, хулиганства и умышленного нанесения легких травм.

Ранее сообщалось, что на улицы Украины вывели спецназ Службы безопасности страны (СБУ) с целью предотвратить любые провокации и попытки дестабилизации обстановки.

В феврале глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал о вопиющих нарушениях во время избирательной кампании кандидатов в президенты страны и охарактеризовал происходящее нецензурным эпитетом. По словам министра, все предвыборные штабы сотрудничали с радикалами, вооружали их кастетами, газовыми баллончиками и ножами и отправляли на митинги конкурентов.

Выборы президента Украины проходят 31 марта. Согласно последним официальным рейтингам кандидатов, опубликованным 28 марта, наибольшей поддержкой определившегося с выбором населения пользовался артист Владимир Зеленский. Действующий глава государства Петр Порошенко либо поровну делил второе-третье место с бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко, либо проигрывал ей с небольшим отрывом.

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