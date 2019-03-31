Стало известно о первых нарушениях на выборах президента Украины

На выборах президента Украины зафиксированы первые нарушения. Участки открылись в воскресенье, 31 марта, в 08:00 по московскому времени.

Полиция получила 25 заявлений о нарушениях избирательного процесса, сообщило МВД Украины на своей странице в Twitter. Заявления касались незаконной агитации, подкупа избирателей, фотографирования и попытки вынести бюллетень.

Правозащитная группа «Успішна варта» опубликовала первый список замеченных ею нарушений, сообщает «Страна.ua». Некоторые участки не успели открыться вовремя, и урны пломбировали в присутствии избирателей. Часть наблюдателей не смогли назвать общественные организации, которые представляют. На одном из участков в Киеве присутствуют сразу четыре наблюдателя от «Блока Петра Порошенко», хотя по закону можно не более двух. Житель Винницы нашел в списке избирателей бабушку, которая умерла в 2005 году. Наблюдатели вызвали полицию.

Кроме того, в Николаеве активисты безуспешно пытались выставить с избирательного участка полицейского, который не имеет права там находиться, а на одном из участков в городе заметили огромный портрет «похудевшего» Петра Порошенко.

На пост президента Украины баллотируются 39 кандидатов. По последним данным, наибольший рейтинг у шоумена Владимира Зеленского. Второе и третье места практически поровну делят действующий президент Петр Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.

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