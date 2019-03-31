Посол Великобритании публично нарушила украинский закон

Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф уличили в нарушении на выборах президента Украины. Фото с избирательным бюллетенем она опубликовала в Twitter.

Согласно статье 71 украинского закона о выборах, бюллетень является документом строгой отчетности, и его нельзя передавать посторонним. Запрещено это и членам избиркомов, и даже избирателям.

Ранее сообщалось, что Комитет избирателей Украины обвинил кандидата в президенты от Радикальной партии Олега Ляшко в нарушении избирательного законодательства за позирование журналистам с заполненным бюллетенем.

Украинский журналист Анатолий Шарий сообщал в своем Twitter-аккаунте, что на избирательном участке в Запорожье мужчину задержали за попытку сфотографировать бюллетень.

Голосование в первом туре выборов президента Украины началось 31 марта в 08:00 (время совпадает с московским). Участки закроются в 20:00. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По данным на 11:00, явка составила 16,63 процента. По состоянию на 13:00 правоохранительные органы зафиксировали около 400 сообщений о нарушениях.

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