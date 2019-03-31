Порошенко в день выборов напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко в день выборов главы государства напомнил о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

«Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, прекращает действие так называемый базовый договор с Москвой, которая так и не смогла отбросить свои имперские амбиции», — заявил Порошенко.

По его словам, российские власти «перечеркнули» цель договора «страданиями, которые ворвались в жизнь украинских семей». «Сегодня коварный Кремль позарился на самое дорогое: нашу волю, нашу независимость, наше будущее», — написал Порошенко.

Политик заявил, что Украина «шаг за шагом» продолжит идти своим путем, «возвращаясь домой, в Европу», и «рвать путы Москвы».

Верховная Рада Украины в декабре 2018 года проголосовала за законопроект о прекращении действия договора.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в 1997 году и вступил в силу в 1999-м. В 2008 году в силу того, что стороны не заявляли о желании выйти из соглашения, документ был автоматически продлен еще на 10 лет.

31 марта проходят выборы президента Украины. По данным опроса, наибольший рейтинг — у шоумена Владимира Зеленского. Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко делят второе и третье места.

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