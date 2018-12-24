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Украине предсказали потерю юридических прав на Крым

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Николай Маломуж

В скором времени у Украины не останется ни одного документа, который подтверждал бы права страны на Крым. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает РИА Новости.

По мнению Маломужа, Киеву не стоило отменять выгодные для себя положения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Он добавил, что в документе обе страны признавали Крым украинским, а теперь его отмену Россия может использовать в свою пользу, так как закрепленное за соглашением определение границ больше не имеет юридического статуса.

Маломуж также отметил, что после разрыва соглашений не останется «ни одного документа, который подтверждал бы права Украины на Крым».

10 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной подписан в мае 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года. В конце 2008-го в силу того, что ни Москва, ни Киев не заявляли о желании выйти из соглашения, документ был автоматически продлен еще на 10 лет — до 1 апреля 2019-го.

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