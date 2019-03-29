Охлобыстин и Пореченков «поддержали» лидера президентской гонки на Украине

Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, которых Киев объявил персонами нон грата, записали постановочные ролики в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Соответствующие записи были опубликованы в Instagram-аккаунте Охлобыстина.

В частности, в одном из роликов актеры в верхней одежде и со стаканами в руках рассуждают о том, что если лидер президентской гонки выиграет, то «будет им должен». После этого они обмениваются фразами «Крым наш!», «Слава Украине!» и «все наше!» и выкрикивают «Только Зеленский!»

В другой публикации Пореченков и Охлобыстин говорят, что собираются поддержать Зеленского из-за корпоративной этики, и хотят обсудить его выдвижение с писателем Захаром Прилепиным, воевавшим в Донбассе. Затем актеры предполагают, что Зеленский предложит им высокие посты в благодарность за поддержку после победы на выборах. Пореченков утверждает, что хочет стать министром обороны, а Охлобыстин — патриархом.

В январе 2015-го года Служба безопасности Украины объявила Пореченкова в розыск. Осенью 2014 года актер приехал в самопровозглашенную Донецкую народную республику на премьеру фильма «Поддубный». После этой поездки в интернете появилось видео, на котором артист стреляет из крупнокалиберного пулемета в аэропорту Донецка.

В декабре 2014 года власти Украины запретили фильмы с участием Охлобыстина после того, как он посетил Донецк и выразил поддержку самопровозглашенным ДНР и ЛНР. В 2016-м он стал гражданином ДНР.

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