Пореченков пострадал за Крым и Донбасс

Российский актер Михаил Пореченков пожаловался на то, что его снимают с ролей из-за открытой поддержки самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и присоединения Крыма к России. Об этом артист заявил в интервью «Комсомольской правде в Крыму», опубликованном в пятницу, 12 октября.

«Стали снимать с ролей. Уже с утвержденных проектов», — заявил актер. Он подчеркнул, что сперва не замечал связи своей работы с публичными действиями.

«Сначала думал, что это совпадение. Потом это повторялось раз за разом. Я начал смотреть, куда ведут ниточки и кто выпускает проект. Все встало на места», — отметил Пореченков, добавив, что его не сильно смущает такое положение.

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Артист не раскрыл имя человека, «к которому ведут ниточки». В комментарии Федеральному агентству новостей он добавил, что это «какие-то закулисные истории на уровне бизнеса».

В декабре 2016-го Пореченков рассказал о сходстве присоединения Крыма к России с полетом Юрия Гагарина. В мае того же года он попросил называть себя «Миша Крым». Осенью 2014 года актер приехал в ДНР, где, в военной форме и каске с надписью «Пресса», пострелял из крупнокалиберного пулемета в аэропорту Донецка.

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