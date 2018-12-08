Охлобыстин признался в мракобесии

Российский актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к «уродливым формам, которые иногда принимает гуманизм» и объяснил, почему считает себя мракобесом. Об этом стало известно из его интервью «Известиям».

Охлобыстин признался, что по нынешним временам в нем действительно есть «что-то мракобесное». По его словам, этим понятием его можно описать из-за негативного отношения к гомосексуальности. «Я не то чтобы гомофоб в прямом понимании — ловить сачком, арестовывать, лечить уколами. Но я считаю, что это прямое нарушение всех религиозных установленных норм», — пояснил он.

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Также актер заявил, что не понимает истории о нарушении права на гендерную идентичность, и выразил обеспокоенность из-за того, что европейским подросткам рассказывают об этом. «И если будет навязываться вот такой норматив, вот со всей этой гомоисторией, то сразу последует целый ряд нарушений законов жизни homo sapiens», — сказал Охлобыстин.

Он подчеркнул, что «жизнь для себя» ведет к разложению института семьи, а следовательно и государства. Актер назвал приверженцев чайлдфри-движения «исчадиями ада» и «полностью психически дезориентированными людьми».

По мнению Охлобыстина, вредно для общества и идеология бодипозитива.«Это не больные ориентируются на здоровых, а наоборот. Что же хорошего в том, что толстые девчонки весело декларируют, как они едят шоколад и как они счастливы», — удивился он. Актер обратил внимание, что в России «человек с каким-то недостатком обычно обладает большими правами» и привел в пример Ивана-дурака, который считается «национальным героем».

Ранее в декабре сообщалось, что компания Microsoft удалила с YouTube рекламный ролик с участием Охлобыстина из-за нарушения правил платформы о разнообразии и инклюзивности

Охлобыстин известен резкими высказываниями и призывами в адрес ЛГБТ-сообщества. В частности, он предлагал «живьем запихать в печку» гомосексуалов. Он также призывал «душить предателей», комментируя решение Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украинской церкви.

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