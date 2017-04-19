Охлобыстин посвятит себя литературе вместо кино

Актер и режиссер Иван Охлобыстин объявил о решении отказаться от съемок в кино. Вместо этого артист планирует посвятить себя литературному творчеству, сообщает РИА Новости в среду, 19 апреля.

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«Моей творческой реализации в актерском плане переизбыток. Мне легче быть литератором. В ближайшее время во мне как в актере потребность отпадет, и я смогу заняться любимым делом», — отметил Охлобыстин. По его словам, он еще слишком молод для того, чтобы играть интересных ему персонажей — таких, как король Лир.

50-летний артист добавил, что по окончании литературной деятельности он вернется к работе священником. «Это идеальный план», — подчеркнул он.

Иван Охлобыстин снялся в таких фильмах, как «Generation П», «Дом Солнца», «ДМБ» и «Даун Хаус». Помимо этого, он снял ленты «Арбитр», «Разрушитель волн» и «Чушь. Рассказ ни о чем». Артист был рукоположен в священники в Ташкентской епархии в начале 2000-х.