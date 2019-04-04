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Охлобыстин пообещал спасти Зеленского в экстренной ситуации

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Актер Иван Охлобыстин заявил, что, несмотря на разногласия, он готов прийти на помощь шоумену и кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому в экстремальной ситуации. Его слова передает РИА Новости.

Артист признался, что после событий на Майдане в 2014 году они не общались. «Это было бы просто неприлично, и совершенно неприлично после поездок Зеленского в зону АТО (антитеррористическая операция в Донбассе, сменила название в 2018 году, — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Охлобыстин.

Он заверил, что если что-то будет угрожать жизни шоумена, все негативное уйдет на второй план, а желание спасти коллегу останется. «Она [жизнь] бесценна, а мы за свою историю столько потеряли человеческих жизней», — заключил актер.

В конце марта между Зеленским и актерами Михаилом Пореченковыи и Охлобыстиным возник конфликт из-за выпущенных артистами шуточных роликов в поддержку шоумена в президентской гонке. Зеленский не оценил видео и назвал артистов идиотами, с чем Охлобыстин согласился.

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