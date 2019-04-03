Охлобыстин признал правоту назвавшего его идиотом Зеленского

Актер Иван Охлобыстин сказал, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский был прав, назвав его и артиста Михаила Пореченкова идиотами. Об этом сообщает РИА Новости.
Хотя Охлобыстин признал правоту Зеленского, он заявил, что писатель Федор Достоевский «реабилитировал это слово».
Ранее в марте Охлобыстин и Пореченков сняли несколько шуточных роликов в поддержку кандидата в президенты. В видео актеры обменялись такими фразами, как: «Крым наш!», «Слава Украине!» и «Все наше!». В ответ Зеленский назвал артистов идиотами.
После инцидента Пореченков заявил, что у Зеленского пропало чувство юмора, а Охлобыстин, несмотря на обиду, простил его и заверил, что продолжит поддерживать его в предвыборной гонке.
Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. В него прошли Зеленский с результатом более 30 процентов голосов и Петр Порошенко, чей результат оказался почти вдвое меньше.