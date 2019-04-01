Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского

Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Охлобыстин отметил, что ролики, записанные им и его коллегой Михаилом Пореченковым, не преследовали политических целей — актеры «просто прикалывались».

«Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком», — возмутился актер, добавив, что «власть чарует». По словам актера, они прощают Зеленского и не считают его идиотом.

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Охлобыстин заявил, что лидер президентской гонки на Украине останется для них другом, даже если «все плохо сложится». Он подытожил, что шоумен находится в опасности, так как его хотят убить.

31 марта Пореченков сказал, что у Зеленского пропало чувство юмора. «Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор!» — подчеркнул он.

29 марта российские актеры записали несколько роликов в поддержку Зеленского, в которых обменивались такими фразами, как «Крым наш!», «Слава Украине!» и «Все наше!» Кандидат в президенты, комментируя это, открестился от поддержки артистов и назвал их идиотами.

Пореченкову и Охлобыстину, по данным агентства УНН, запрещен въезд на Украину.

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