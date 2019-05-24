Зеленскому подарили детскую книжку для начинающих политиков

Президент Украины Владимир Зеленский посетил проходящий в Киеве ежегодный книжный фестиваль-ярмарку «Книжный арсенал». Видеозапись, на которой видно, как президент в присутствии охраны гуляет по территории фестиваля, опубликовало на своей странице в Facebook издательство «Книголав».

В подписи к видео также указывается, что представители издательства подарили главе государства книгу. Это издание детской книги-комикса «Политика для начинающих» британских авторов Алекса Фрита, Рози Гор и Луи Стоуэлл. В произведении на понятном для детей языке рассказывается о базовых принципах политической науки, системе государственного управления, правах человека, выборах и основных идеологиях, в том числе феминизме.

Представители издательства утверждают, что президент оценил сделанный ему подарок. В частности, на кадрах видно, что Зеленский смеется, прочитав название книги, но от подарка не отказывается.

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Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины 20 мая. В этот день прошла торжественная церемония инаугурации, в ходе которой он заявил о намерении распустить Верховную Раду. Противники нового президента заявили о незаконности таких действий, однако 21 мая он все же подписал соответствующий указ.

Зеленский выиграл на выборах президента Украины, второй тур которых прошел 21 апреля, получив рекордный для Украины уровень поддержки в 73 процента голосов. Его оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко поддержали лишь около 24 процентов избирателей.

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