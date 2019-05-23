На сайте Зеленского появились петиции об отмене требующей его отставки петиции

На официальном сайте президента Украины зарегистрировано более десяти петиций с требованием отменить рассмотрение петиции об отставке Владимира Зеленского с поста главы государства. Самое популярное из этих обращений на момент публикации новости подписали более двух тысяч человек.

Как утверждает автор этого документа Леонид Яценко, петиция с требованием к президенту об уходе в отставку «организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается». По его словам, народ Украины поддерживает политику Зеленского по «уничтожению коррупции». Он призывает президента смело работать и делать более радикальные шаги, поскольку «нас ожидает очень ожесточенная борьба».

Вторую по популярности петицию с аналогичным требованием подписали более полутора тысяч человек. Ее автор Александр Назаренко призывает дать Зеленскому иммунитет «для выполнения своих обязанностей» и «этим самым дать время на реализацию изменений» в стране. Все петиции в защиту нового президента Украины были зарегистрированы на сайте в четверг, 23 мая.

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Петиция с требованием отправить Зеленского в отставку была зарегистрирована 22 мая. За сутки ее подписали более 25 тысяч человек, что обязывает главу государства рассмотреть данное обращение граждан. На момент публикации материала число подписантов увеличилось до 35 тысяч.

Автор этой петиции Максим Безрук пишет, что Зеленский не имеет поддержки 73 процентов украинцев, а его лицо не способствует объединению страны. Автор называет нового президента Украины человеком, «не имеющим моральных обязательств перед своим народом», и требует его немедленной отставки.

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