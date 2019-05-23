Болгарская партия вдохновилась кадрами расстреливающего парламент Зеленского

Болгарская партия «Возрождение» использовала в качестве агитации кадры сериала «Слуга народа» с участием президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующий ролик появился на Facebook-странице партии.

На кадрах главный герой сериала расстреливает депутатов парламента. В конце ролика появляется надпись «"Возрождение" – только мы можем». Видео приурочено к выборам в Европарламент, которые в Болгарии состоятся 26 мая.

Премьера первого сезона сериала «Слуга народа» состоялась в ноябре 2015 года. Слоган сериала гласит «История следующего президента». По сюжету, заняв пост главы государства, главный герой начал проводить масштабные реформы и занялся борьбой с коррупцией, встретив сопротивление олигархов и чиновников. Известно, что в Болгарии сериал не показывался.

Возрождение — националистическая партия в Болгарии, основанная в 2014 году. Она агитирует за выход из Европейского союза и НАТО.

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