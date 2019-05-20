Зеленский в первую очередь поговорил с президентом Грузии

Первым зарубежным лидером, с которым президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры в статусе главы государства, стала президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает «Интерфакс».

Зурабишвили первой среди глав иностранных делегаций, посетивших церемонию инаугурации президента Украины, прибыла в администрацию Зеленского после приема в Мариинском дворце Киева. Из глав государств на инаугурации также присутствовали прибалтийские лидеры: президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Ранее присутствовавший на церемонии инаугурации министр энергетики США Рик Перри передал Зеленскому послание от президента Дональда Трампа. В нем говорилось о нетерпении Вашингтона начать работу с новым главой Украины.

Церемония инаугурации Владимира Зеленского состоялась 20 мая. На нее приехали делегации из стран Прибалтики, Грузии, Венгрии, Азербайджана, Молдавии, США, Канады, Румынии, Болгарии и Словакии и Турции. Кроме того, на торжественном мероприятии присутствовали все бывшие президенты Украины, кроме Виктора Януковича.

В ходе инаугурационной речи новый президент Украины объявил о роспуске Верховной Рады, дав депутатам два месяца на выполнение его требований — отставка правительства, отмена депутатской неприкосновенности, принятие закона о незаконном обогащении.

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