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Грузинские туристы за одну ночь устроили серию краж в Киеве

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В Киеве по подозрению в совершении серии краж задержаны четверо уроженцев Грузии, которые находились на Украине как туристы и проживали в хостеле. Об этом сообщает «Информатор».

Подозреваемые, по предварительным данным, в течение одной ночи обокрали двух иностранцев, таксиста и еще кого-то, чья личность пока не установлена. Их добычей стали двое часов, портмоне, цепочки, а также некие драгоценности.

Грузин задержали на улице, когда их автомобиль был остановлен патрульными. Приезжие начали оказывать сопротивление, пока на подмогу не прибыли дополнительные наряды полиции. Мужчины попытались избавиться от украденного, впоследствии выяснилось, что трое из них были сильно пьяны, а один заявил о наличии у него наркотиков.

На допросе задержанные стали отрицать свою причастность к кражам, но в то же время один из них поинтересовался, дают ли в украинских камерах одеяла.

Как говорится на сайте киевского главка полиции, 16 февраля в правоохранительные органы поступило 119 сообщений о кражах, 4 сообщения о грабежах и одно — о разбойном нападении.

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