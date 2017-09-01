Украинские полицейские ограбили приехавшего их обучать канадского инструктора

Украинские полицейские ограбили своего канадского коллегу, который приехал в Киев для того, чтобы готовить кадры для патрульной полиции страны. Об этом сообщает «Страна».

Ограбление сотрудника правоохранительных органов из Канады произошло в апреле, однако уведомление о подозрении одному из украинских полицейских было вручено только в августе, а допрос потерпевшего назначен на 8 сентября. Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж».

По информации издания, в ночь на 22 апреля патрульные полицейские в Киеве по надуманному поводу проверили у гражданина Канады документы. Затем один из сотрудников органов внутренних дел пригласил иностранца в служебную автомашину, где отобрал у него деньги и кредитную карту.

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После этого стражи порядка уехали на автомобиле, оставив иностранца на улице. Как передает «Страна», последний приехал на Украину в составе канадской полицейский миссии, которая вела подготовку инструкторов патрульной полиции.

В декабре 2016-го в Харькове полицейские обворовали квартиру умершего 79-летнего мужчины и угнали его автомобиль. Следствие отметило, что, воспользовавшись подавленным состоянием родственников, стражи порядка забрали ключи от квартиры и телефон покойного. В тот же вечер они проникли в жилье и украли телевизор, деньги и ключи от автомобиля, который затем угнали.