В Харькове полицейские обворовали квартиру покойника

В Харькове полицейские обворовали квартиру умершего 79-летнего мужчины и угнали его автомобиль. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщается на сайте прокуратуры области.

«Старший сержант и старший лейтенант полиции в декабре 2016 года приехали на вызов в связи со смертью мужчины», — говорится в сообщении. Отмечается, что, воспользовавшись подавленным состоянием родственников, стражи порядка забрали ключи от квартиры и телефон покойного. В тот же вечер они проникли в жилье и украли телевизор, 800 гривен (1,7 тысячи рублей) и ключи от автомобиля, который затем угнали.

По информации надзорного ведомства, сотрудникам правоохранительных органов сообщено о подозрении сразу по нескольким статьям уголовного кодекса Украины.

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