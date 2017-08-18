У начальника патрульной полиции Украины угнали Lexus

У главы патрульной полиции Украины Александра Фацевича неизвестные угнали автомобиль Lexus. Этот факт подтвердила в пятницу, 18 августа, пресс-служба Нацполиции страны на своей странице в Facebook.

«Факт незаконного завладения транспортным средством, который принадлежит Национальной полиции Украины, имел место. Внешне угнанный автомобиль выглядел как гражданский. Любых средств, устройств или механизмов, которые могли бы указывать на то, что это полицейский транспортное средство, на нем было», — говорится в сообщении.

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О том, что угнанный автомобиль принадлежал Фацевичу, ранее в тот же день написал в Facebook украинский журналист Сергей Мальнев. «Особый шик происшествия — увели служебный, полицейский Lexus GX. Сняли с баланса МВД, можно сказать», — отметил он.

10 августа сообщалось, что в Одесской области четверо неизвестных угнали автомобиль у полицейских, выехавших для участия в спецоперации. Согласно официальной версии, по дороге служебный автомобиль был остановлен двумя девушками, которые попросили у полицейских защитить их от неких молодых людей. В ходе конфликта с сотрудниками органов внутренних дел неизвестные бросили в салон служебной автомашины гранату и завладели автомобилем. Причины, по которым граната не взорвалась, не уточнялись.