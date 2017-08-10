У отправившихся на спецоперацию украинских полицейских угнали машину

В Одесской области Украины четверо неизвестных угнали автомобиль у полицейских, выехавших для участия в спецоперации. Об этом в четверг, 10 августа, на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Сотрудники органов внутренних дел выехали на операцию по противодействию контрабанде. По дороге служебный автомобиль был остановлен двумя девушками, которые попросили у полицейских защитить их от неких молодых людей. «Сотрудники полиции сделали замечание парням, которые в ответ начали спорить с правоохранителями и один из них достал гранату РГД-5 и бросил ее в салон служебного автомобиля. В целях безопасности работники Управления защиты экономики покинули служебный автомобиль и оттащили девушек на безопасное расстояние», — отмечается в пресс-релизе.

Причины, по которым граната не взорвалась, не уточняются.

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В это же время молодые люди сели в полицейский автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Позднее машину обнаружили, а злоумышленников задержали. У них изъяли две гранаты.

В апреле 2016-го прокуратура Киева возбудила уголовное дело против сотрудников одного из районных управлений полиции города. Им вменялась в вину служебная халатность, из-за которой с территории управления были угнаны два автомобиля, проходящие в качестве вещественных доказательств в других уголовных делах.