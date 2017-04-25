Украинская полиция пожаловалась на дефицит патронов

Национальной полиции Украины запасов топлива хватит до июля, а патронов — до мая. Об этом во вторник, 25 апреля, заявил на коллегии МВД глава Нацполиции Сергей Князев, передает телеканал «112 Украина».

«Государственным бюджетом — 2017 предусмотрены расходы на финансирование полиции в размере почти 16,6 миллиарда гривен [33 миллиарда рублей], что явно недостаточно и обеспечивает нормативную потребность только на 39 процентов. Например, сегодня полиция обеспечена нефтепродуктами только до июля, патронами — до мая», — заявил Князев.

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Он добавил, что новая униформа есть только в отдельных подразделениях. «В большинстве областных центров и городов полицейские не "переодевались"», — пожаловался Князев.

В марте глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль назвал созданную в результате реформы МВД новую патрульную полицию бесполезной. «Руководство патрульной полиции полностью завалило работу, как свидетельствуют показатели, количество ДТП и преступлений за время ее работы не то что не уменьшилось, а многократно возросло», — отметил глава региона.

C 2015 года Киев проводит реформу МВД. В ее рамках на базе ведомства созданы службы уголовной полиции, патрульной полиции, полиции охраны, специальной полиции, полиции особого назначения, а также органов досудебного расследования.