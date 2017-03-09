Глава Закарпатья назвал реформированную украинскую полицию бесполезной

Глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль назвал созданную в результате реформы МВД новую патрульную полицию бесполезной. Об этом губернатор сообщил на своем личном сайте.

«Я неоднократно подчеркивал, что кроме скандалов никакой пользы от новой патрульной полиции на Закарпатье нет (...). Руководство патрульной полиции полностью завалило работу, как свидетельствуют показатели, количество ДТП и преступлений за время ее работы не то что уменьшилось, а многократно возросло», — отметил глава региона.

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Так Москаль отреагировал на заявление сотрудников патрульной полиции Ужгорода и Мукачево, которые пожаловались на унижения со стороны своего руководства.

В сентябре 2016-го депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко обвинил российские спецслужбы в том, что они разжигают среди украинцев ненависть к полиции. Так он прокомментировал реакцию граждан страны на резонансные события, в которые были вовлечены сотрудники МВД. В том же месяце в Днепропетровске были убиты двое полицейских. Подозреваемым был назван бывший боец добровольческого батальона МВД.

В конце августа того же года в поселке Кривое Озеро Николаевской области полицейские насмерть забили местного жителя. После этого в райцентре вспыхнули волнения.

C 2015 года Киев проводит реформу министерства внутренних дел. В ее рамках на базе МВД созданы службы уголовной полиции, патрульной полиции, полиции охраны, специальной полиции, полиции особого назначения, а также органов досудебного расследования.