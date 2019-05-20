Трамп передал послание Зеленскому

США с нетерпением ожидают начала совместной работы с новым президентом Украины и новым составом Верховной Рады. Такое заявление сделал министр энергетики Штатов Рик Перри, передает телеканал 112.

«США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом», — заявил Перри на инаугурации нового президента республики Владимира Зеленского. По словам министра, такое послание просил передать президент США Дональд Трамп. Перри также отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать народ Украины в защите независимости.

Материалы по теме Зеленский распустил Раду и пообещал разобраться с Донбассом Как прошла инаугурация нового украинского президента

Ранее Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией.

Инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая. В ходе инаугурационной речи он объявил о роспуске Верховной Рады, дав депутатам два месяца на выполнение его требований — отставка правительства, отмена депутатской неприкосновенности, принятие закона о незаконном обогащении.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!